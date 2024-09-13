شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. المصرى يعلن ضم خالد صبحى قادمًا من سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادى المصرى تعاقده مع خالد صبحي مدافع فريق سيراميكا، لدعم دفاع الفريق البورسعيدى خلال الميركاتو الصيفي الجارى، وأعلن المصري عن ضم 6 صفقات صيفية حتى الآن وهم، خالد صبحى، خالد الغندور، محمد هاشم، محمد مخلوف، محمود حمدى، وكريم بامبو.



خالد صبحي

من ناحية أخرى، حرص محمد موسى عضو مجلس إدارة النادى ورئيس البعثة المتواجدة فى ليبيا على التواجد خلال مران الفريق، الذى أقيم اليوم، وعلى مدار اليوم توالت اتصالات مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على للاطمئنان على البعثة.

وأدى المصرى مرانه الأول بمدينة بنغازى الليبية على ملعب نادى شمال بنغازى المغطى بالنجيل الصناعى وذلك استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق الهلال الليبى والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء الأحد المقبل على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازى ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدى الثانى من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

المران بدأ اولًا بتدريبات فك العضلات والإطالات، ثم اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية فى ضوء القراءة المتأنية من الجهاز الفنى للمصرى بقيادة الكابتن على ماهر لمفاتيح لعب فريق الهلال الليبى والذى يقوده زوران مانولوفيتش المدير الفنى الاسبق للاتحاد السكندري.

المران شهد تدريبات تخصصية لثلاثى حراس المرمى محمود جاد ومحمود حمدى ومحمد شحاته تحت قيادة الكابتن مصطفى فتحى الذى ركز من خلال تدريباته على كيفية التعامل مع الكرات العرضية سواء من الثبات أو الحركة، وكذلك التعامل مع التسديدات من المسافات المتوسطة والبعيدة

مسئولى القنصلية المصرية ببنغازى ومسئولى نادى الهلال الليبى حرصوا على التواصل الدائم مع محمود جابر المدير الإدارى للفريق للاطمئنان منه على توافر كافة المتطلبات.

سيطرت حالة من الحزن على الجهاز الفنى لفريق المصرى بقيادة على ماهر وكذلك اللاعبين بسبب وفاة إيهاب جلال المدير الفنى الأسبق للمصرى والذى كانت تجمعه علاقة طيبة بالجميع فى النادى المصري.

وبذل أعضاء الجهاز الإدارى والطبى ومسئولى المهمات مجهودا كبيرا من أجل توفير كافة متطلبات الفريق على مدار اليوم سواء خلال تواجد الفريق بالفندق أو خلال التنقلات وكذلك المران بالإضافة لجلسات التأهيل والاستشفاء المستمرة على مدار اليوم.