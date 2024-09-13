شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..انطلاق بطولة أفريقيا لجمباز الأيروبيك بالقاهرة بمشاركة 9 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة رقم 2 بمجمع الصالات في استاد القاهرة الدولي منافسات النسخة الثامنة عشر من بطولة أفريقيا لجمباز الأيروبيك والمقرر إقامتها اليوم الجمعة وحتى 15 سبتمبر الجاري.

وتضم قائمة الدول المشاركة بالبطولة القارية 9 منتخبات وهي: "بنين - كاب فيردي - الجزائر - المغرب - مالي - جنوب أفريقيا - تونس - توجو - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة"، بإجمالي 110 لاعب ولاعبة.

وأقيم أمس، الإجتماع الفني للبطولة على أن تبدأ منافسات البطولة الفعلية اليوم الجمعة بحفل افتتاح البطولة وانطلاق المنافسات.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن مصر تبرهن دائما يوم بعد يوم على قدرتها الفائقة على استضافة جميع البطولات القارية والعربية والدولية لتوافر جميع مقومات نجاح البطولات من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة في وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.‏