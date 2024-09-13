الامارات | «سلة البطائح» تدشّن البطولة العربية بلقاء حامل اللقب بيروت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد منافسات النسخة الـ36 من «بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال» التي ستقام في مدينة الإسكندرية المصرية، من الأول إلى الـ12 من أكتوبر المقبل، مواجهات صعبة لممثلي الدولة (الوحدة والشارقة والبطائح)، إذ يدشّن البطائح مشواره في منافسات المجموعة الثالثة بلقاء حامل اللقب فريق بيروت اللبناني، فيما يصطدم الوحدة في أولى مبارياته بالمجموعة الأولى بصاحب الضيافة والمرشح الأبرز للقب، فريق الاتحاد السكندري، بينما يواجه الشارقة في ثاني أيام البطولة، فريق سموحة المصري لحساب المجموعة الثانية.

وتستضيف صالتا برج العرب والاتحاد السكندري، منافسات دور المجموعات، بعدما وزعت القرعة التي أجريت مساء الثلاثاء الماضي، الفرق الـ16 المشاركة على أربع مجموعات، ضمت الأولى: الوحدة الإماراتي والاتحاد السكندري والأنطوني اللبناني وسلا المغربي، وضمت الثانية: الشارقة الإماراتي وسموحة المصري والعربي القطري وكاظمة الكويتي، وجاء في المجموعة الثالثة: البطائح الإماراتي وبيروت اللبناني والسيب العُماني والقادسية الكويتي، فيما تضم المجموعة الرابعة كلاً من: الغرافة القطري وترجي درارية الجزائري وسبورتينغ المصري وشعب حضرموت اليمني. وتستمر منافسات دور المجموعات حتى الرابع من أكتوبر المقبل، وتثمر نتائجه عن تأهل جميع الفرق إلى الدور الـ16 الذي ينطلق في السادس من الشهر ذاته، ويلتقي فيه متصدرو المجموعات مع أصحاب المراكز الأخيرة، وأصحاب المركز الثاني مع أصحاب المركز الثالث.

بدر إبراهيم: مهمة البطائح صعبة في الافتتاح

أكد مدرب فريق البطائح، بدر إبراهيم، أن مهمة فريقه ستكون صعبة في مواجهة بيروت في افتتاح البطولة، وقال لـ«الإمارات اليوم»، «مواجهة حامل اللقب في المباراة الافتتاحية تضعنا أمام حسابات صعبة، ونتطلع إلى ضربة بداية قوية أمام فريق يضم نخبة من اللاعبين المحترفين بجانب العناصر الدولية».

وأوضح: «نتطلع إلى مجاراة بيروت، ومحاولة الفوز في أولى مبارياتنا، إلا أن الواقعية تفرض نفسها في ظل القوة التي يتمتع بها المنافس، وأهدافنا واضحة في المنافسة على وصافة المجموعة، والسير قدماً لملاقاة ثالث المجموعة الرابعة في الدور الـ16، بطموح الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة».

وعن مشاركة البطائح في «دولية الشارقة» التي أسدل الستار عليها الثلاثاء الماضي، قال «المشاركة مثمرة سواء من حيث إتاحة الفرصة للمحترفين الجدد للانسجام مع الفريق، أو في آلية وبرنامج المباريات، بخوضنا ثلاث مواجهات متتالية بصورة مماثلة لبرنامجنا الزمني ومبارياتنا في البطولة العربية».

واختتم «نتجه إلى تدعيم صفوف الفريق بمحترف عربي، للانضمام إلى الثنائي الأميركي دانتي انغرام وكيفين ديفروت، خصوصاً أن نظام بطولة الأندية العربية يسمح بتواجد ثلاثة محترفين أجانب».

• بطولة الأندية العربية تقام في مدينة الإسكندرية المصرية من الأول إلى الـ12 من أكتوبر المقبل.

• 16 فريقاً تشارك في البطولة تم توزيعها على أربع مجموعات.