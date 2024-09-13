الامارات | 4 أندية إماراتية على موعد مع أسبوع حافل بالمواجهات الآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستهل الأندية، ممثلة كرة القدم الإماراتية، مشاركاتها في البطولات الآسيوية، الأسبوع المقبل، الذي يشهد إقامة أربع مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وأبطال آسيا 2.

ويشارك ناديا العين والوصل في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين يشارك ناديا شباب الأهلي والشارقة في بطولة دوري أبطال آسيا 2، وذلك وفق التعديلات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على بطولاته.

وعقب انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني الأول، الثلاثاء الماضي، بخوض مواجهة إيران في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التحق اللاعبون الدوليون بأنديتهم لوضع اللمسات الأخيرة لاستهلال أولى جولات «كأس النخبة» و«أبطال آسيا 2»، خصوصاً أن موعد مباريات ممثلي الدولة في البطولتين الآسيويتين، كان وراء استمرار توقف دوري أدنوك للمحترفين حتى يوم 20 سبتمبر الجاري، الذي سيشهد انطلاق الجولة الثالثة.

حظوظ كبيرة للعين

ويستهل العين أولى مبارياته مساء الإثنين المقبل بلقاء السد القطري، خصوصاً أن قرعة منطقة «غرب آسيا» التي ينافس فيها «الزعيم» منحته اللعب أربع مباريات على ملعبه في استاد هزاع بن زايد أمام كل من السد القطري والهلال والأهلي السعوديين والريان القطري، فيما سيخوض خارج أرضه أربع مباريات أمام فرق الغرافة القطري والنصر السعودي وباختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي.

وتم تقسيم الأندية الـ24 المشاركة في النسخة الأولى لـ«النخبة» إلى مجموعتين «شرق» و«غرب»، بحيث يلعب كل فريق ضد ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته، بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج أرضه، على أن تسفر هذه المباريات عن تحديد هوية الأندية الثمانية المتأهلة عن كل منطقة إلى الدور الـ16.

وسلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه، الضوء على فريق العين، بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، وذلك قبل انطلاق النسخة الجديدة من دوري النخبة، وذكر الاتحاد القاري أن «العين لديه حظوظ كبيرة بالمنافسة على لقب النسخة الأولى من دوري النخبة، لما يمتلكه من منظومة متكاملة من اللاعبين القادرين على التغلب على المنافسين».

بطل الثنائية يواجه باختاكور

جاءت مشاركة الوصل في كأس دوري أبطال آسيا للنخبة بصفته بطلاً للدوري الإماراتي، إذ يدشن بطل ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، مشواره الآسيوي بلقاء صاحب الضيافة فريق باختاكور الأوزبكي مساء الثلاثاء المقبل، خصوصاً أن القرعة منحت الوصل خوض مواجهات قوية خارج أرضه، تجمعه بجانب باختاكور، بكل من الغرافة القطري والشرطة العراقي والنصر السعودي، فيما يلتقي على ملعبه كلاً من الأهلي والهلال السعوديين والسد والريان القطريين.

الشارقة وشباب الأهلي يظهران

في «دوري أبطال آسيا 2»

تُقام بطولة «دوري أبطال آسيا 2» بمشاركة 32 فريقاً موزعين على ثماني مجموعات، على أن تلعب مباريات دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب في الفترة من 17 سبتمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل، وتسفر نتائج هذا الدور عن تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور الـ16 الذي تقام منافساته في فبراير 2025.

وأوقعت القرعة فريق الشارقة في المجموعة الثالثة بجوار سيباهان أصفهان الإيراني واستقلال دوشنبه الطاجيكي والوحدات الأردني، ويدشن «الملك» أول مبارياته مساء الثلاثاء المقبل بلقاء مستضيفه «استقلال دوشنبه» من طاجيكستان.

بدوره ينافس شباب الأهلي في المجموعة الرابعة بجوار ناساف الأوزبكي، والحسين الأردني، والكويت الكويتي، ويستهل «فرسان دبي» أولى مبارياته مساء الأربعاء المقبل بلقاء الحسين الأردني في استاد راشد بدبي. وجاءت مشاركة شباب الأهلي في المستوى الثاني، بعد أن تعثر الفريق في المرحلة الثانية من ملحق النخبة الآسيوي، بالخسارة خارج ملعبه أمام الغرافة القطري بهدف دون رد، علماً أن شباب الأهلي كان قد تخطى المرحلة الأولى من الملحق بفوز مستحق مطلع أغسطس الماضي خارج ملعبه على سيباهان الإيراني بنتيجة (4-1).

العين والوصل يشاركان في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين يشارك شباب الأهلي والشارقة في بطولة دوري أبطال آسيا 2.