الامارات | بن هويدن: جهود أندية كلباء وخورفكان والفجيرة مهدت لنقلة في «الجودو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو في الإمارات الشمالية، عيسى بن هويدن، الجهود التي تبذلها أندية كلباء وخورفكان والفجيرة للفنون القتالية في استكشاف اللاعبين وتطوير مواهبهم الفنية والذهنية، بأنها مهدت لنقلة نوعية قوية في تطور رياضة الجودو بين اللاعبين الجدد، مؤكداً أنها خطوة مهمة ستوسع قائمة اللاعبين المميزين والقادرين على الوصول إلى منصات التتويج، والانضمام إلى مختلف المنتخبات الوطنية بحسب الأعمار.

جاء ذلك خلال زيارته لأندية خورفكان والفجيرة وكلباء، واختتمت أول من أمس، ضمن توجهات اتحاد الإمارات للجودو للوقوف على جاهزية الأندية للمشاركة في منافسات الموسم الجديد الذي ينطلق غداً بمنافسات كأس الاتحاد.

وقال بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «بحثنا مع الأندية مشاركتها في منافسات الموسم المقبل واستضافتها للبطولات التي سينظمها الاتحاد وأبدت استعدادها لذلك، بما يسهم في نجاح الموسم المقبل»، مبيناً أن «المكاسب المتحققة تترجم رؤية الاتحاد الساعية إلى بناء منتخبات قوية في الأعمار السنية».