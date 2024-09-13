شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام جورماهيا الكيني فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

الاهلى حامل لقب دوري ابطال افريقيا



ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

موعد مباراة الاهلى أمام جورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقي

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني.



طاقم حكام مباراة الاهلى وجورماهيا الكينى



أوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا و مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

مباراة الاهلى وجورماهيا الكينى على أبو ظبى الرياضية

وأعلنت قناة أبوظبى الرياضية عن نقل مباراة الاهلى وجورماهيا الكينى فى الثالثة عصر الاحد المقبل عبر قنواتها لكن لم يتم الكشف عما إذا كانت المباراة سيتم نقلها على قنوات أبوظبى المفتوحة أو المشفرة.