شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدارس أجنبية تستعد للمنافسة فى الدوري المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الأندية المصرية لموسم جديد ومثير، ينطلق في شهر أكتوبر المقبل، حيث تتنافس 4 مدارس أجنبية تدريبية مختلفة لتحقيق أفضل النتائج والتتويج بالبطولات، على رأس الإدارة الفنية لفرق، الأهلي، بيراميدز، الزمالك، والاتحاد السكندري.

بابا فاسيليو

أعلن نادي الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء، توقيع القبرصي بابافاسيليو، مدرب الفريق، على عقد جديد لمدة موسم لينتهي عقده الجديد 2024-25، ويعد نادي الاتحاد هو التجربة الرابعة لبابافاسيليو في الدوري المصري، بعد تدريب كلا من وادي دجلة، غزل المحلة والبنك الأهلي.

وسبق ووجه نادي الاتحاد الشكر إلى مدربه المؤقت أحمد ساري، بعد نهاية الموسم الماضي 2023-24.

كورنسلاف يورتشيتش

يواصل الكرواتى كورنسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز مهمته مع الفريق في الموسم المقبل، بعدما نجح في الموسم الماضي في قيادة السماوي للتتويج بلقب كأس مصر، كأول بطولة في تاريخ النادي، حيث يتطلع الكرواتي إلى مزيد من النجاحات مع الفريق الأزرق في الموسم الجديد.

كولر

ثبت السويسري مارسيل كولر أقدامه في الإدارة الفنية للنادي الأهلي، بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق تحت قيادته، ونجح في التتويج بالبطولات الكبرى، وكذلك الفوز على أكبر منافسيه محلياً وأفريقيا، ويتطلع كولر إلى مواصلة إنجازاته مع الأهلي في الموسم الجديد خاصة بعد التدعيمات القوية التي قام بها الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

جوميز

يواصل البرتغالي جوزية جوميز، مهمته في الإدارة الفنية لنادي الزمالك في الموسم الجديد، بعدما نجح في قيادة الفريق الأبيض في الموسم الماضي لحصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويتطلع جوميز إلى الدفاع عن اللقب الذي يحمله الزمالك في الموسم الجديد بالإضافة إلى حصد البطولات المحلية، خاصة بعد حل أزمة إيقاف القيد وضم صفقات قوية تدعم الفريق.