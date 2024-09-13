شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر المناطق بمد القيد للناشئين والبراعم حتى 19 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مجلس ادارة اتحاد الكرة جميع الفروع والمناطق على مستوى الجمهورية بمد القيد للناشئين والبراعم فى الأندية حتى 19 سبتمبر الجارى.

واشترط اتحاد الكرة على الأندية الراغبة فى قيد القوائم الإضافية استعدادا للموسم الكروى الجديد 2024 - 2025 أن يتم سداد قيمة الاشتراك فى كل مسابقة أولا قبل إتمام عملية القيد.

وحدد اتحاد الكرة فى لائحة الموسم المقبل، قيمة الاشتراك فى بطولاته، سواء الدورى الممتاز أو كأس مصر، وقرر أن تكون قيمة الاشتراك فى بطولة الدورى الممتاز 100 ألف جنيه، و10 آلاف لدوري المحترفين، و7500 جنيه للقسم الثالث.

وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالي..

قيمة الاشتراك في بطولة الدوري في جميع الأقسام

القسم الأول: 100 ألف جنيه

القسم الثاني: 10 آلاف جنيه

القسم الثالث: 7500 جنيه

القسم الرابع: 5 آلاف جنيه

كرة الصالات: 5 آلاف جنيه

قيمة الاشتراك في بطولة كأس مصر

أندية القسم الأول: 50 ألف جنيه.

باقي الأندية 10 آلاف جنيه.