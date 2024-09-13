شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مد قيد قوائم بالقسمين الثانى والثالث الإضافية لـ13 و17 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، مد القيد للقوائم الإضافية للأندية فى القسم الثاني حتى يوم 3 أكتوبر، والقسم الثالث حتى يوم 17 أكتوبر المقبل.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية فى وقت سابق ببدء تسجيل وقيد القوائم الثانية أو الإضافية للأندية بمجرد اعتماد القوائم الأولية ويستمر بالنسبة لأندية الدوري الممتاز حتى 25 أكتوبر المقبل، ولأندية القسم الثاني حتى 22 سبتمبر المقبل ، وللقسم الثالث حتى 25 سبتمبر، والرابع حتى 7 أكتوبر، قبل أن يتم المد لأندية القسمين الثانى والثالث.

من ناحية أخرى، اشترط اتحاد الكرة على الأندية الراغبة فى قيد القوائم الإضافية استعدادا للموسم الكروى الجديد 2024 - 2025 أن يتم سداد قيمة الاشتراك فى كل مسابقة أولا قبل إتمام عملية القيد.

وحدد اتحاد الكرة فى لائحة الموسم المقبل، قيمة الاشتراك فى بطولاته، سواء الدورى الممتاز أو كأس مصر، وقرر أن تكون قيمة الاشتراك فى بطولة الدورى الممتاز 100 ألف جنيه، و10 آلاف لدوري المحترفين، و7500 جنيه للقسم الثالث.

وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالي..

قيمة الاشتراك في بطولة الدوري في جميع الأقسام

القسم الأول: 100 ألف جنيه

القسم الثاني: 10 آلاف جنيه

القسم الثالث: 7500 جنيه

القسم الرابع: 5 آلاف جنيه

كرة الصالات: 5 آلاف جنيه

قيمة الاشتراك في بطولة كأس مصر

أندية القسم الأول: 50 ألف جنيه.

باقي الأندية 10 آلاف جنيه.