شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد يظهر بالعكاز ودارى يواصل علاج الكاحل فى مران الأهلى قبل السفر لنيروبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد المران الأخير لفريق الكرة بالنادى الأهلى صباح اليوم على ستاد مختار التتش ظهور كريم فؤاد لاعب الفريق بالعكاز بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن كريم فؤاد أجرى عملية جراحية ناجحة فى الرباط الصليبي بألمانيا، بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، موضحا أن جراحة كريم فؤاد مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لعدة أيام، يبدأ بعدها العلاج الطبيعي وفقًا للبرنامج العلاجي المحدد ويعود إلى القاهرة اليوم الاثنين.

وكان كريم فؤاد قد تعرض للإصابة خلال مباراة سموحة في الموسم الماضي، وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب في القاهرة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

فيما واصل المغربى أشرف داري مدافع النادى الأهلى التأهيل على هامش مران فريقه الصباحى الذى أقيم على ستاد مختار التتش للتعافى من الإصابة بجزع فى الكاحل.

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها أشرف داري، لاعب الفريق، أثبتت تعرضه لجزع في كاحل القدم.

وكان أشرف داري قد تعرض للإصابة خلال وجوده مع المنتخب المغربي في فترة الأجندة الدولية لشهر سبتمبر ليتأكد غيابه عن مباراتى الاهلى أمام جورماهيا الكينى بدور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.