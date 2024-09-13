شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مدافع محلى قبل غلق القيد ويرفض الاستسلام فى صفقة كالوشا والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولى نادى الزمالك عن تدعيم خط الدفاع قبل باب الانتقالات الصيفية الجارية والمقرر لها 25 أكتوبر المقبل إيماناً منهم بأهمية هذا المركز وضرورة تواجد فيه البدائل المناسبة،من أجل ضمان استمرارية قوته على مدار الموسم.

ويرفض مسئولو نادى الزمالك الاستسلام فى صفقة التعاقد مع أحمد كالوشا مدافع إنبى رغم رفض النادى البترولى التفريط فى خدمات اللاعب فى الانتقالات الصيفية الجارية.

فى سياق مختلف يضع جوزيه جوميز اليوم الجمعة، الرتوش النهائية على خطة عبور الشرطة الكينى، في المباراة المقرر إقامتها غداً السبت ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يرغب البرتغالى في انطلاقة قوية للفريق بالبطولة.

وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى الشرطة الكينى، أوالتسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل كينيا، ويمنحهم دفعة معنوية للفوز لتأمين موقف الفارس الأبيض فى مباراة العودة.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الشرطة الكينى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الشرطة الكينى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.