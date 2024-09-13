شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة لا تفوتك عن مروة عيد عبد الملك بعد تقديم مؤتمر محمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

خطفت مروة عيد عبد الملك لاعب فريق كرة اليد سابقاً بالأهلي ونادي نيس الفرنسي حالياً الأنظار خلال الساعات الماضية بعدما قامت بترجمة مؤتمر نادي نيس الفرنسي لتقديم محمد عبد المنعم لاعب المنتخب الوطني الأول الذي انتقل مؤخراً من الأهلي للنادي الفرنسي لمدة 4 مواسم.

وفوجئ المُتابعين لـ مؤتمر تقديم محمد عبد المنعم بـ مروة عيد عبد المنعم تتقمّص دور المترجم ، الأمر الذي جعلها محط اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي..في التقرير التالي ، نرصد 15معلومة مهمة عن مروة عيد عبد الملك وإلى التفاصيل:

1. مروة عيد عبد الملك اسمها الأصلي إحسان عيد عبد الملك

2. تبلغ 28 عاماً، فهى من مواليد 27 نوفمبر عام 1986، في السيدة زينب بالقاهرة.

3. بدأت مشوارها الرياضي في كرة القدم حيث كانت مهاجم وادي دجلة وهداف الدوري في 2010

4. اتجهت بعدها لممارسة كرة اليد وهو نفس حال شقيقتها نصرة عيد لاعبة "يد" الأهلي وحارس مرمى فريق دجلة لكرة قدم.

5. بدأت مشوارها في كرة اليد من مركز شباب زينهم.

6. انضمت إلى النادي الأهلي، بعمر 14 عاماً،

7. هي اول محترفة في تاريخ كرة اليد وبدأت مشوارها في الاحتراف الخارجي بأوربا عبر بوابة نادي بلومبرج الألماني

8. عادت مرة أخرى إلى الأهلي بعد تجربة قصيرة في النادي الألماني

9. انتقلت إلى أوربا مرة أخرى لكن هذه المرة كانت عن طريق نادي أونيس لاروشي الفرنسي.

10. تألقت بنادي أونيس لاروشي في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي، وشاركت في صعوده إلى دوري الدرجة الثانية.

11. عام 2020 أنتقلت إلى نيس الفرنسي ومازالت مُستمرة في صفوفه حتى الأن.

12. أصبحت قائد فريق نيس لتكون أول لاعبة عربية في التاريخ تحمل شارة قيادة فريق أوروبي.

13. فازت بلقب هداف بطولة أفريقيا 2004 وأفضل جناح أيسر في أفريقيا في العام ذاته.

14. حصلت على لقب هداف الدوري الفرنسي في موسمين متتاليين، في 2013- 2014 برصيد 249 هدفاً 2014-2015 برصيد 195 هدفاً.

15. حصلت على جائزة أفضل هدف في الموسم الماضي بتصويت الجمهور.