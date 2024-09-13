شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة 7 وزراء وعمر خيرت لمؤتمر الأهلي عن الذكاء الإصطناعي بالمتحف المصري والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد الأسبوع المقبل مع إحدى شركات الذكاء الاصطناعي ، حيث يبحث الأهلي مع الشركة ترتيبات المؤتمر الذي سيُعقد بالمتحف المصري الكبير في السابعة من مساء الأثنين المقبل.

ويهدف الأهلي من وراء هذه الخطوة بحث سُبل الاستفادة من الذكاء الإصطناعي في مجال الطب الرياضي وطرق التغذية السليمة للاعبين والوقاية من الإصابات والتأهيل السريع من الإصابات.

ويُعد الأهلي أول نادً يُقدم على هذه الخطوة في منطقة الشرق الأوسط ، ويتطلع مسئوليه من وراءها لمواكبة التطورات الهائلة في عالم التكنولوجيا بما يساهم في تطوير شئون النادي الرياضية.

وتقوم الشركة المُنظمة للمؤتمر بالتنسيق مع الأهلي بتوجيه الدعوة لعدد كبير من كبار المسئولين حيث تتجه النية إلى دعوة ما يقرب من 7 وزراء معنيين بالأمر ، كما سيُشارك الموسيقار الكبير عمر خيرت في هذا الحدث الهام.

على صعيد أخر ، يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني.