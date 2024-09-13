شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة دياراف السنغالى و راسينج الإيفوارى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين طاقم تحكيم مصرى بقيادة محمود البنا لإدارة مباراة دياراف السنغالى وراسينج كلوب أبيدجان الإيفوارى في الدور الثاني التمهيدي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يضم الطاقم كل من ، محمود البنا حكما للساحة ويعاونه الثنائى يوسف البساطي مساعد أول وسمير جمال مساعد ثان ومحمود ناجي حكما رابعا.

يقام اللقاء يوم الأحد 22 سبتمبر الجارى فى تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة علي ستاد لات ديور في السنغال .

من ناحية أخرى، اشترط اتحاد الكرة على الأندية الراغبة فى قيد القوائم الإضافية استعدادا للموسم الكروى الجديد 2024 - 2025 أن يتم سداد قيمة الاشتراك فى كل مسابقة أولا قبل إتمام عملية القيد.

وحدد اتحاد الكرة فى لائحة الموسم المقبل، قيمة الاشتراك فى بطولاته، سواء الدورى الممتاز أو كأس مصر، وقرر أن تكون قيمة الاشتراك فى بطولة الدورى الممتاز 100 ألف جنيه، و10 آلاف لدوري المحترفين، و7500 جنيه للقسم الثالث.

وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالي..

قيمة الاشتراك في بطولة الدوري في جميع الأقسام

القسم الأول: 100 ألف جنيه

القسم الثاني: 10 آلاف جنيه

القسم الثالث: 7500 جنيه

القسم الرابع: 5 آلاف جنيه

كرة الصالات: 5 آلاف جنيه

قيمة الاشتراك في بطولة كأس مصر

أندية القسم الأول: 50 ألف جنيه.

باقي الأندية 10 آلاف جنيه.