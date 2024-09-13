ريال مدريد يعلن تجديد التعاقد مع حارس مرماه الاوكراني لينون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الاسباني تجديد التعاقد مع حارس المرمى الاوكراني اندريه لينون لمدة ستة مواسم لينتهي التعاقد الجديد عام 2030 .

وكان اندريه لينون قد قدم موسما رائعا في الموسم الماضي وقاد خلاله ريال مدريد للقبي دوري ابطال اوربا والدوري الاسباني بعد اصابة الحارس الاساسي البلجيكي تيبو كورتوا لكنه اصيب بخيبة امل شديدة بعد عودته من جديد ليكون الاختيار الثاني بعد عودة كورتوا من الاصابة في ابريل الماضي لتثور الشكوك حول تجديد تعاقده الذي يتبقى له عام واحد ورغم رفض اندريه لينون عرضا من ريال مدريد لتجديد التعاقد في يونيو الماضي الا انه وافق على عرض جديد قدم له الاسبوع الماضي .

وقالت صحيفة الماركا انه رغم تجديد تعاقد اندريه لينون الا انه يظل في الامكان رحيله الصيف المقبل عن ريال مدريد الا ان النادي الملكي في هذا التوقيت سيتفاوض من منطلق القوة بالتعاقد طويل المدى مع الحارس الاوكراني الى جانب توفير حارس بديل لتيبو كورتوا .