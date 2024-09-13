أنشيلوتي يكشف عن قلقه من خط وسط ريال مدريد قبل مواجهة ريال سوسيداد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الايطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن قلقه الشديد من حالة خط وسط ريال مدريد قبل مواجهة فريق ريال سوسيداد مساء السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الاسباني على ملعب ريال ارينا بأقليم الباسك .

وكان كارلو انشيلوتي قد اكد على غياب جود بيلينجهام و اورليان تشاوميني لينضما الى كل من داني سيبايوس و ادواردو كامافينجا وهو ما يجعل عدد لاعبي الريال في خط الوسط يتقلص الى فردريكو فالفيردي و واردا جولار وابراهيم دياز و لوكا مودريتش فقط وهو عدد غير كافي وغير متوازن بالنسبة للمدير الفني لريال مدريد .

وقال كارلو انشيلوتي في المؤتمر الصحفي استعدادا لمباراة ريال سوسيداد ردا على سؤال احد الصحفيين قائلا : اعتقد اننا نعاني في وسط الملعب بسبب الاصابات . اردا جولار يستيطيع اللعب في وسط الملعب لكن ليس في وسط الملعب المدافع لانه يفتقد لمقومات لاعب الوسط المدافع وبالتالي من الممكن ان نستمر بنفس الطريقة او نقوم ببعض التعديلات التكتيكية .

وتابع انشيلوتي قائلا : لاعب الوسط في طريقة 4 / 3 / 3 يجب ان يكون له مقومات منها التموضع الجيد و التحرك بين الخطوط و نحن لا نملك الكرة بينما ونحن نملك الكرة يجب ان يتحرك ويكون احد الحلول لاستلام الكرة و التمرير الدقيق للمهاجمين . مهمة لاعب الوسط اكثر تعقيدا من مهمة الجناح في التشكيل .

وعن مشاركة أردا جولار اساسيا قال انشيلوتي : سنرى امكانية وضعه في التشكيلة لسد العجز ام يبقى لاعبا لدينا كحل بديل … سنرى .

يذكر ان ريال مدريد يبتعد عن المتصدر برشلونة بفارق اربعة نقاط بعد مرور اربعة جولات من بطولة الدوري الاسباني .