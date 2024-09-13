"لا يعرفون شيئًا".. رامي عباس يثير الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أثار الكولومبي رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، الجدل، بشأن مستقبل الأخير مع ناديه.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2024-24، وكان اللاعب تحدث عن مستقبله بعد مباراة مانشستر يونايتد، وقال إنه يعيش موسمه الأخير بالنادي الإنجليزي.

وكتب رامي عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "للعلم، كل هؤلاء الصحفيين الذين يزعمون أنهم يمتلكون معلومات داخلية عن مستقبل محمد، ينشرون ادعاءات ومنشورات لا تستند إلى أي شيء على الإطلاق، إنهم يستغلون فرصة النقر على الروابط، ولا وجود لمصادر مقربة من محمد، هذا المنشور يهدف فقط إلى إخبارك بأنهم لا يعرفون شيئًا".

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