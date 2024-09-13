رابطة الأندية تحدد موعد الاجتماع مع الأندية لمناقشة نظام الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قدمت رابطة الأندية المصرية المحترفة، دعوة إلى كل أندية الدوري المصري الممتاز، لاجتماع تنسيقي من أجل الاتفاق على الشكل النهائي للدوري في الموسم المقبل 2024-2025.

وقامت رابطة الأندية، بإرسال خطاب إلى كل أندية الدوري المصري الممتاز، لإبلاغهم بموعد الاجتماع الخاص بتحديد نظام الدوري في الموسم الجديد.

وجاء نص خطاب رابطة الأندية المصري كالتالي:

تهدي أسرة رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم أرق التحيات وأطيب التمنيات آملين لسيادتكم دوام التوفيق.

بالإشارة لكتابنا رقم (637) الصادر بتاريخ 25-6-2024 بشأن تحديد موعد اجتماع مع السادة رؤساء مجالس إدارات الأندية لعرض ومناقشة شكل بطولة الدوري العام موسم 2024-2025.

يتشرف مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة بدعوة السادة رؤساء مجالس إدارات الأندية لحضور اجتماع يوم الأربعاء الموافق 18-9-2024 بمقر مشروع الهدف بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك لعرض ومناقشة جميع المقترحات المقدمة لشكل بطولة الدوري العام (دوري Nile) الموسم الجديد 2024-2025 لتحديد أفضل مقترح مع السادة رؤساء مجالس إدارات الأندية والذي يحقق الصالح العام للكرة المصرية وجميع الأندية.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، يعد هو حامل لقب النسخة الماضية 2023-2024 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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