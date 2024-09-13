"سيكون مفاجأة السوبر".. رئيس أحد السعودي يعلق على انتقال كونراد ميشالاك إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق رئيس نادي أحد السعودي محمد الجهيني، على صفقة انتقال لاعب الفريق كونراد ميشالاك لاعب الفريق إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيراً إلى أن اللاعب سيكون مفاجأة الزمالك في الموسم المقبل.

وقال الجهيني في تصريحات عبر قناة المحور: "المفاوضات مع الزمالك لم تستغرق أكثر من ثلاثة أيام، اللاعب كان يمتلك العديد من العروض لكنه فضل الزمالك وهو العرض الأنسب له".

وأضاف: "الزمالك يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في الشق الهجومي، بوجود ميشالاك سيكون الفريق الأفضل، أطالب الجماهير بالصبر على اللاعب وأردنا ذهاب اللاعب إلى بيئة تفيد نادي أحد في المستقبل".

واختتم الجهيني تصريحاته: "أتمنى أن يتألق اللاعب مع الزمالك، وأتوقع أنه سيكون هداف الدوري المصري في الموسم المقبل، وأتوقع أن يكون كونراد هداف الدوري المصري الموسم المقبل وسيكون مفاجأة الزمالك في السوبر الأفريقي".

وكان الزمالك تعاقد مع اللاعب البولندي كونراد ميشالاك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من فريق أحد السعودي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره فريق الشرطة الكيني يوم غد السبت، في إطار دور ال 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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