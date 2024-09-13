شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح و8 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الكرة بنادي الزمالك غيابات فريقه عن مباراة الغد أمام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

يأتي غياب أحمد فتوح عن مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني بسبب أزمته الأخيرة في حادث قتل بالخطأ وتحديد جلسة له يوم 16 سبتمبر الجاري.

كما تشهد قائمة الزمالك لمباراة الشرطة عدد أخر من الغيابات لأسباب مختلفة حيث يغيب عن الفريق الأبيض كلاً من: عمر عبد العزيز الحارس الشاب لأسباب فنية، محمود حمدي الونش لاستمرار التأهيل والتعافي من إصابته، أحمد فتوح بسبب أزمته الأخيرة فى حادث السير، محمود بنتايج لعدم قيده في القائمة الأولى، والشاب حسن أبو المعاطي لوجهة نظر فنية بالإضافة إلي الرباعي " الفلسطيني عمر فرج ومحمد حمدي والبولندي كونراد ميشالاك والسنغالي سيدي ندياي لقيدهم بعد إغلاق القيد في القائمة الإفريقية الأولي والذي كان اخره يوم 31 أغسطس الماضي بينما يحق لهم المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلي بعد منح الاتحاد الإفريقي الفرصة لناديي الأهلي والزمالك باستمرار القيد للقائمة الإفريقية حتي 12 سبتمبر.

وأصبحت قائمة الزمالك الأفريقية للموسم الجديد تضم 35 لاعباً وهم:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك -محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.