شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اجتماع رابطة الأندية 18 سبتمبر لحسم شكل الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، الدعوة لرؤساء وممثلى الدورى المصرى الثمانية عشر فى الموسم المقبل للاجتماع الأسبوع المقبل ، لمناقشة شكل الدورى فى الموسم الجديد.

س: متى يقام هذا الاجتماع ؟

ج: حددت رابطة الأندية المحترفة يوم الأربعاء المقبل 18 سبتمبر الجارى موعدا لاجتماع حسم شكل الدورى الجديد.

س: كم مقترح تم وضعه لشكل الدورى الجديد؟

ج: هناك 3 تصورات لشكل الدورى الجديد تفاضل الاندية بينها ، وسيقوم عامر حسين المشرف على المسابقات بعرض جميع التصورات قبل التصويت عليها.

س: ما هى تفاصيل كل تصور؟

ج: يتضمن المقترح الأول إقامة بطولة الدورى من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ10 فرق في المقدمة على لقب الدوري بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط، بينما يتضمن المقترح الثاني إقامة الدوري بالنظام العادي من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب، بينما يتضمن المقترح الثالث إقامة الدوري من مجموعتين.

س: ما حقيقة رفض الأندية دورى المجموعتين؟

ج: بالفعل أغلب الأندية ترفض دورى المجموعتين بشكل واضح.

س: ما هو الشكل الأقرب للدورى الجديد؟

ج: الأقرب إقامة الدورى من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ10 فرق في المقدمة على لقب الدوري بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط.