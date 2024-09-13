شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يتفقد ملعب مباراة الزمالك والشرطة الكينى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تفقد أرضية ملعب ستاد نيايو الوطني، الذي يستضيف مواجهة الأبيض أمام الشرطة الكيني المقرر لها غداً السبت في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتفقد المدير الفني أرضية الملعب قبل انطلاق التدريب الختامي للزمالك على ملعب المباراة استعداداً للقاء الغد أمام بطل كينيا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غداً السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.