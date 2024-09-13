شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2024 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

الأهلى يطلب حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام جورماهيا بدورى الأبطال

طلب مسئولو النادى الأهلى من الجهات الأمنية حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة جورماهيا الكينى بإياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث أرسل الأهلى خطاباً رسمياً لحضور جمهوره بالقوة الكاملة فى مباراة العودة أمام بطل كينيا.

الزمالك لليوم السابع: بدأنا فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بوبيندزا لحفظ حق النادى

قال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمختص بملف القضايا الخارجية الخاصة بالقلعة البيضاء إنهم بدأوا فى اتخاذ الأجراءات القانونية لمقاضاة الجابونى آرون بوبينداز مهاجم الشباب السعودى الأسبق والذى وصل إلى رومانيا منذ ساعات لتوقيع عقود انتقاله إلى رابيد بوخارست.

اتحاد الكرة: مد قيد قوائم بالقسمين الثانى والثالث الإضافية لـ13 و17 أكتوبر

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، مد القيد للقوائم الإضافية للأندية فى القسم الثاني حتى يوم 3 أكتوبر، والقسم الثالث حتى يوم 17 أكتوبر المقبل.

دعوة 7 وزراء وعمر خيرت لمؤتمر الأهلي عن الذكاء الإصطناعي بالمتحف المصري

يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد الأسبوع المقبل مع إحدى شركات الذكاء الاصطناعي ، حيث يبحث الأهلي مع الشركة ترتيبات المؤتمر الذي سيُعقد بالمتحف المصري الكبير في السابعة من مساء الأثنين المقبل.

الزمالك يبحث عن مدافع محلى قبل غلق القيد ويرفض الاستسلام فى صفقة كالوشا

يبحث مسئولى نادى الزمالك عن تدعيم خط الدفاع قبل باب الانتقالات الصيفية الجارية والمقرر لها 25 أكتوبر المقبل إيماناً منهم بأهمية هذا المركز وضرورة تواجد فيه البدائل المناسبة،من أجل ضمان استمرارية قوته على مدار الموسم.

محمود البنا حكما لمباراة دياراف السنغالى و راسينج الإيفوارى بالكونفدرالية

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين طاقم تحكيم مصرى بقيادة محمود البنا لإدارة مباراة دياراف السنغالى وراسينج كلوب أبيدجان الإيفوارى في الدور الثاني التمهيدي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جوميز: الشرطة الكيني لن يكون منافساً سهلاً والزمالك يمتلك عناصر قوية

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة الشرطة الكيني، المقرر لها غداً السبت على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.