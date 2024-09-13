شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظات ما قبل مغادرة بعثة الأهلي القاهرة لمواجهة جورماهيا في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل مطار القاهرة في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروني لمواجهة فريق جورماهيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مران صباح اليوم ،الجمعة، بملعب التتش ثم تحركت إلى مطار القاهرة لبدء الرحلة إلى كينيا عبر طائرة خاصة ، ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية ، ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.