شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يوافق على طلب الزمالك بالوقوف دقيقة حداد على إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

وافق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على طلب الزمالك، بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال المدير الفنى الأسبق للفريق، قبل مباراة الفريق أمام الشرطة الكينى، المقرر لها غداً السبت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وأخطر طاقم التحكيم الزامبى المكلف بإدارة المباراة ممثلى الفريقين بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال قبل انطلاق المباراة.

وحضر الاجتماع الفنى من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإدارى، وباسم زياده مسؤول العلاقات العامة ومحمد عبد الرحيم إدارى الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلى نادى الشرطة الكينى، وطاقم التحكيم الزامبى بقيادة هيلارى هامبابا للاتفاق على زى الفريقين فى المباراة وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكينى فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطنى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.