شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم أحمد حكم مدافع سموحـة على سبيل الإعارة لمدة عام بنية البيـع والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى غزل المحلة، التعاقد مع أحمد حكم مدافع فريق سموحة موسما على سبيل الإعارة بنية الشراء، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

ووقع أحمد حكم في حضـور المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس النـادي والمنسق العام، ووائل حبيب - مدير إدارة التخطيط والتعاقدات، وعمر سعد - مدير شئون اللاعبين.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة صورا جديدة لشعار النادى قبل انطلاق الموسم الجديد استعدادا لخوض منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2024 – 2025.

من جانب آخر انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي غزل المحلة وطنطا، ضمن استعدادات غزل المحلة للموسم الجديد، بفوز غزل المحلة بهدف نظيف سجله عبده يحيى مهاجم الفريق المحلاوي في الشوط الثاني.