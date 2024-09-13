شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يجهز أشرف داري لمواجهة السوبر الأفريقى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يجهز الجهاز الطبى للنادى الاهلى بقيادة أحمد جاب الله، لاعبه المغربى أشرف داري مدافع الفريق لمواجهة الزمالك بالسوبر الأفريقى المقرر لها 27 سبتمبر الجاري بالسعودية.

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها أشرف داري، لاعب الفريق، أثبتت تعرضه لجزع في كاحل القدم.

وكان أشرف داري قد تعرض للإصابة خلال وجوده مع المنتخب المغربي في فترة الأجندة الدولية لشهر سبتمبر ليتأكد غيابه عن مباراتى الاهلى أمام جورماهيا الكينى بدور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ مدافع الأهلي برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للعودة للمشاركة الجماعية.

وحرص لاعبو الأهلي على الترحيب بأشرف داري خلال ظهوره الأول في التتش.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.