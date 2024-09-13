شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حقيقة أطقم ملابس الزمالك الجديدة أمام الشرطة الكينى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول أن الملابس التي ظهرت في المؤتمر الفني قبل مباراة الشرطة الكينى ليست الرسمية، التي ستوردها الشركة المتعاقد معها النادى مؤخرا، موضحاً أنها مؤقتة وخاصة بالسفرية فقط لافتاً إلى أنه سيكون هناك نوعية مختلفة من حيث الجودة والتصميم في الفترة القادمة، وتحديدا بعد مباراة السوبر الأفريقي.

وأوضح المصدر أن الفريق اضطر لاصطحاب هذه الملابس في رحلة كينيا والتي تم تصنيعها بشكل عاجل، لتلبية احتياجات اللاعبين، نظرا لأن الشركة السابقة العلاقة معها انتهت ولم يعد منطقيا ارتداء ملابس الموسم الماضي.

وأشار إلى أن اللون اللبنى المعروض، ليس هو الاحتياطي للزمالك، مثلما تصور البعض،التعاقد والاتفاق، أن الألوان الاحتياطية هي الأسود والأزرق ، بخلاف الأبيض اللون الأساسى الذى سيكون تصميمه فوق العادة وسينال إعجاب الجمهور.

تابع :"الملابس الجديدة الأساسية لن تظهر أيضا تظهر في السوبر أمام الأهلى، وإنما سيكون هناك ملابس مختلفة عن تلك المستخدمة في مباراتى الشرطة الكينى".



ملابس الزمالك