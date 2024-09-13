شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلى وأحمد الشيخ وعلاء ميهوب أول الحاضرين عزاء إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى المقام حاليا بأحد مساجد منطقة مدينة نصر.

وجاء فى مقدمة الحضور كل من خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وعلاء ميهوب نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق وأحمد الشيخ لاعب فريق الاسماعيلى وهشام محمد وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق بالنادى الأهلى وفتحى مبروك المدير الفنى السابق لفريق الأهلى وعبد المنعم "شطة" رئيس أكاديميات النادى الأهلى ومهند مجدى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، والفنان محمد الشقنقيرى ومصطفى كمال ومحمد دسوقى وتامر النحاس.

وودع عدد كبير من نجوم الرياضة والمجتمع، جثمان الراحل إيهاب جلال بعد أداء صلاة الجنازة عليه فى من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس أمس، الخميسن..وكان مجلس ولاعبى نادى الإسماعيلى أول الحاضرين لصلاة الجنازة على الراحل إيهاب جلال، كما حضر صلاة الجنازة كل من دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وطاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق، وحسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر سابقا، بالإضافة إلى خالد بيبو وأحمد فتحى ووليد سليمان وحسنى عبد ربه وأبو طالب العيسوى وعلى يحيى واحمد حسن مكى ورضا شحاتة ومحمود الشامى ومختار مختار وتامر مصطفى ومجدى عبد العاطى واتوبيس لاعبى البنك الأهلى والجهاز بالكامل ونجوم الإسماعيلى والقناة.



خالد الدراندلى



طارق سليمان



أحمد حسن يقدم واجب العزاء



أسرة الراحل تستقبل العزاء



الفنان محمد الشقنقيرى يستقبل عزاء الكابتن إيهاب جلال



رامى صبرى يصل عزاء الكابيتن إيهاب جلال



عزء الراحل الكابيتن إيهاب جلال



عزاء الراحل الكابتن إيهاب جلال



عزاء الكابتن إيهاب جلال



عمر السعيد يصل عزاء الراحل إيهاب جلال