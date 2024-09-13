شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلح بهجوم من 3 قارات أمام الأهلى فى السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مسئولو فريق الزمالك تدعيم صفوف القلعة البيضاء بصفقات قوية من أجل تجهيز الفريق بشكل قوى استعدادا للأهلى فى كأس السوبر الأفريقى المقرر لها 27 سبتمبر الجارى فى الأراضى السعودية.

وركز مسئولو الزمالك على التعاقد مع صفقات قوية فى الجانب الهجومى من أجل محاولة التتويج باللقب القارى الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ موسم 2019-2020 عندما فاز الزمالك على الترجى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ودعم الزمالك خط هجومه ليصبح يضم 3 لاعبين من 3 قارات مختلفة نستعرضها فى التقرير التالي.. سيف الجزيرى من "أفريقيا"نجح الزمالك فى حل أزمة المستحقات المتأخرة للتونسى سيف الجزيرى، ليعود اللاعب ويشارك فى مران الفريق بشكل طبيعى، ليضم تواجده فى المباريات المقبلة، وهو يمثل القارة الأفريقية فى قائمة الزمالك. عمر فرج "آسيا"نجح الزمالك فى التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج ليمثل القارة الآسيوية فى قائمة القلعة البيضاء، واجتاز الفلسطيني الكشف الطبي بنجاح ووقع علي عقود انضمامه للقلعة البيضاء.وصل إلى القاهرة ظهر الأربعاء، وانتظام في تدريبات الأبيض استعداداً للفترة المُقبلة، بعدما انتهت مشاركته في معسكر منتخب بلاده الأخير لخوض مباراتي كوريا الجنوبية والأردن في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم. كونراد ميشالاك "أوروبا"ثالث اللاعبين هو البولندى كونراد ميشالاك الذى يمثل قارة أوروبا، والذى تم التعاقد معه ووصلت بطاقته الدولية، ليقوم مسئولو القلعة البيضاء بقيده فى القائمة الأفريقية ليشارك فى مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى المقرر لها 27 سبتمر الجارى.وحط البولندى كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودى الرحال فى القاهرة تمهيداً للانضمام إلى الزمالك بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، وإنهاء كافة الأمور مع ناديه للانتقال إلى القلعة البيضاء لمدة موسم على سبيل الإعارة.وأكد المصدر أن الزمالك اتفق مع كونراد ميشالاك حول حصوله على راتب يصل إلى مليون و800 ألف دولار، فى الموسم الذى سيخوضه مع الفارس الأبيض، خاصة أن نادى أحد لم يتقاض أى مقابل نظير الموافقة على إعارة اللاعب.