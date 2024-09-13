شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عماد حارس مودرن سبورت الجديد: طموحي اللعب لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

عبر كريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود السابق عن سعادته عقب انضمامه لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وقال كريم عماد خلال تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي:"كنت أمتلك أكثر من عرض من أكثر من نادي في مصر ولكني فضلت الإنتقال لمودرن سبورت".

وتابع:"هنا الأمور مستقرة ورأيت إدارة داعمة بشكل كبير والجميع يعمل هنا بشكل إحترافي، وهذا المناخ سوف يجعلني أظهر بشكل قوي وأن أقدم افضل ما لدي".

وأتم كلماته:"طموحي أن ننافس على كل البطولات كما أحلم باللعب لمنتخب مصر".

ولعب الحارس كريم عماد صاحب 27 عاما لأندية سموحة وغزل المحلة وحرس الحدود.