شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحاضر لاعبى الزمالك الليلة قبل مباراة الشرطة الكينى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يُلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في التاسعة مساء اليوم الجمعة بفندق الإقامة في كينيا، استعداداً لمباراة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تأتي المحاضرة لشرح التعليمات الفنية للاعبين والدور المطلوب من كل لاعب في مباراة الغد أمام الشرطة الكيني.

وكان الزمالك خاض تدريبه الختامي عصر اليوم على ملعب نيايو الوطني، استعداداً للقاء المرتقب أمام بطل كينيا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل ، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.