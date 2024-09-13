عمر فرج: الزمالك قريب من فلسطين.. والدي يُحب شيكابالا.. والمفاوضات تمت قبل 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى الوافد الفلسطيني الجديد على صفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية، عمر فرج سعادته بالانضمام لصفوف القلعة البيضاء.

وقال فرج خلال مقطع فيديو نشرته حسابات نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة:" الجو جيد والجميع استقبلني بشكل جيد فخور بأن أكون هنا، الزمالك كان يريد استعارتي في البداية وسمعت من وكيلي ذلك في يناير ولكن لم تتم المفاوضات واستمرت منذ هذا الوقت حتى استطعنا إتمام الانتقال".

وأضاف المهاجم الفلسطيني الدولي: "الزمالك فريق كبير ويمتلك التاريخ وكل شيء عندما شاهدت ما يخص النادي تحمست للانضمام للفريق وشعرت أنه شيء جيد لي وللفريق، النادي له تاريخ كبير وقريب لفلسطين وهذا يشجعني على عمل الكثير للنادي ودور المجوعة هو أهم للفريق وسأعمل المطلوب وإن شاء الله نحقق أشياءً جيدة سوياً".

وتابع صاحب الـ 22 عاماً: "أكثر ذكريات لي عن الزمالك هو حب والدي لشيكابالا وطريقة لعبه وأهدافه وتصويباته الرائعة هو لاعب كبير ومحبوب"، ثم أردف: "شاهدت مباراة الأهلي ونهائي الكونفدرالية وينتظرنا ديربي كبير".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله: "أتمنى التواجد مع الفريق في السوبر ونفوز إن شاء الله، أهم شيء الحصول على السوبر وبعد ذلك أحاول الحصول على مكان بالتشكيل الأساسي وإن شاء الله أحصل على الدوري وأكون هداف البطولة".

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