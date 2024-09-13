"مفيش فلوس وخايفين من جدري القرود".. القصة الكاملة لقرار إلغاء وعودة منتخب كرة اليد سيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت الـ24 ساعة الأخيرة، صدور قرار من الاتحاد المصري لكرة اليد، بحل المنتخب الأول للسيدات وعدم المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، وإلغاءه بعد تدخل كلا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد.

وكشفت إحدى لاعبات منتخب مصر لكرة اليد سيدات، فضلت عدم ذكر اسمها، القصة الكاملة للأزمة من البداية.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "من شهر يوليو الماضي، ندخل في معسكرات مغلقة استعدادا لبطولة أمم أفريقيا، وكنا في معسكر مغلق خلال الأيام الماضية استعدادا لبطولة ودية من يوم 24 إلى 27 الشهر الحالي، وفوجئنا مساء أمس، بالمدرب وهو يبلغنا بالرحيل لتفكيك الفريق وعدم المشاركة في البطولة".

وأوضحت: "وكنا أنهينا جميع الإجراءات الخاصة بالسفر وذهبنا إلى السفارة وسلمنا جوازات السفر، ورأينا تصريحات لعمر صلاح أمين الصندوق في الاتحاد، بأن المنتخب تم حله بسبب نتائج منتخبي 2004 و2006 في كأس العالم، ومرة أخرى يقال إن السبب قلة الموارد المالية السبب، وهل فجأة اكتشفوا الأمر بعدما صرفنا على المعسكرات واستخراج التأشيرة، وقالوا أيضا إن السبب انتشار مرض جدري القرود والحرب الأهلية في الكونغو والخوف من إغلاق المطارات، وكنا نحاول أن نصل إلى مجلس الإدارة ولكن لم يرد علينا أحد، وكنا مستعدين للبطولة، وفي النسخة السابقة من البطولة قيل لنا إننا قدمنا أداءً مرضيًا ووصلنا إلى دور الثمانية، وفزنا على تونس التي تتأهل إلى كأس العالم وغينيا والمغرب، وخسرنا من الكونغو ثالث أفريقيا بفارق واحد".

وفي النهاية، تدخل وزير أشرف صبحي وحسن مصطفى، لإعادة النظر في القرار والمشاركة في البطولة، وألغي وسيشارك منتخب مصر لكرة اليد سيدات في البطولة، المقامة في شهر نوفمبر المقبل.

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