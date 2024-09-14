"الزمالك حصل على فسخ التعاقد".. وكيل بوبيندزا يكشف مفاجأة بعد انتقاله بوخاريست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف محمد حبشي الوسيط المصري في مفاوضات الزمالك مع المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا عن مفاجأة بعد إعلان نادي رابيد بوخاريست الروماني.

وقال حبشي، في تصريحات لفضائية إم بي سي مصر مساء اليوم الجمعة:"بوبيندزا كان عقده مع الزمالك 800 ألف دولار أقل من نصف راتبه في الدوري الأمريكي والعقد الذي وقعه مع الزمالك 3 سنوات بزيادة سنوية بنسبة 10% أو 20 واللاعب وقع على العرض".

وأضاف وكيل اللاعبين: "اللاعب وقع على العرض ثم اختفى خلال الإجازة التي حصل عليها رغم اتفاقه مع الزمالك، والزمالك تسلّم البطاقة الدولية وتسلّم أيضًا فسخ التعاقد مع النادي الأمريكي واللاعب أرسل رسالة لي تلقاها على هاتفه بالقضايا التي على النادي".

وأتم حبشي: "اللاعب قد اختفى خلال فترة الإجازة التي كان قد حصل عليها رغم اتفاقه مع نادي الزمالك".

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