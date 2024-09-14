ستوري نجوم كرة القدم.. عزاء إيهاب جلال.. الظهور الأول لـ تريزيجيه مع الريان.. تأهيل كريم فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونعى النجم المصري أحمد حجازي، إيهاب جلال الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي، من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وحرص محمود دونجا لاعب النادي الإٍسماعيلي، على نعى الراحل إيهاب جلال، من خلال صورة قام بنشرها للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر نجم منتخب مصر ونادي الريان القطري محمود تريزيجيه، صورة من احتفاله بأول هدف له في ظهوره الأول رفقة فريق الريان القطري.

وشارك النجم البرازيلي نيمار متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له رفقة أحد أصدقائه.

وقام نجم النادي الأهلي كريم فؤاد، بنشر صورة له من داخل صالة الجيم، خلال قيامه ببعض التدريبات التأهيلية، للتخلص من الإصابة التي لحقت به في نهاية الموسم الماضي، بقطع في الرباط الصليبي.

كما نشر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر النجم الفرنسي كريم بنزيما، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقام وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي بنشر صورة له، خلال تواجده في المران الجماعي للنادي الأهلي.

وحرص يوسف أيمن لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، بنشر صورة له خلال استقلال طائرة الفريق، المتجهة إلى كينيا لمواجهة جورماهيا الكيني في الكونفدرالية.

ونشر اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي لفريق ريال مدريد الإٍسباني.

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