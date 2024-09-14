شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفي لـ كولر وقائد الأهلى فى كينيا للحديث عن مباراة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد اليوم ،السبت، المؤتمر الصحفي الخاص بـ مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني بملعب الأخير المقرر لها الثالثة من عصر غداً بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويحضر المؤتمر من الأهلي ، مارسيل كولر المدير الفني وقائد الفريق وسيتحدث الثنائي عن مواجهة الغد ورؤيتهما لضربة البداية في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويتسلح الاهلى أمام جورماهيا الكينى في ضربة البداية ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بالصفقات الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث تعاقد النادي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، والمغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع والمغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، وعمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.