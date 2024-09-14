شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض ضم مهاجم عربى للأهلى خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

تحفّظ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، على مستوى أكثر من مهاجم عربي تم ترشيحهم له من قبل إدارة النادي للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى كولر ترشيحات من لجنة الأسكاوتنج في النادي والتي يتراسها هاني رمزي سيرة ذاتية لأكثر من مهاجم عربي من فلسطين والعراق لكن المدرب السويسري رفض لعدم قناعته بقدراتهم الفنية ، وأصر على أن يكون مهاجم الفريق الجديد أفريقي أو من أي جنسية أخرى غير عربية.

ويترقب مسئولو الأهلي رد مارسيل كولر على أكثر من مهاجم أجنبي تم ترشيحه له خلال الأيام الماضية للتعاقد معه في غضون الأيام المقبلة من أجل قيده محلياً على أن يتم قيده أفريقياً في يناير المقبل.

وحال ضم الأهلي لاعب أجنبي خلال الأيام المقبلة سيتم قيده محلياً فقط على أن يتم قيده في ملحق القيد الأفريقي خلال يناير المقبل ولن يكون من حقه المشاركة في السوبر الأفريقي كما سيغيب عن المارد الأحمر في دور الـ32 لدوري الأبطال وسيبدأ المشاركة مع الفريق بدءاً من دور المجموعات.

وتنتظر إدارة الأهلي رد كولر على بعض الأسماء التي تم ترشيحها له لاختيار أحدهم والتعاقد معه لتدعيم الهجوم في الموسم المقبل، وتعاقد الأهلي هذا الصيف مع الثنائي المغربي ، يحيى عطية الله وأشرف داري ومع عمر الساعي ويوسف أيمن.

من ناحية أخرى ، يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.