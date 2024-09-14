شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندى اليوم السبت 14 -9 - 2024 بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفًا على نظيره الجيش الرواندي، في مواجهة صعبة، في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندى في دوري ابطال افريقيا

يواجه فريق بيراميدز نظيره الجيش الرواندي في المباراة المثيرة التي تجمع بين الفريقين في السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة في إطار مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

طاقم حكام غانى لمباراة بيراميدز والجيش الرواندى

ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم دانيال لاريا، والمساعد الأول كواسي أتشيمبونج، والمساعد الثاني سيث أبليتور، والحكم الرابع تشارليز بيولو.

بيراميدز يبحث عن اللقب الثانى في تاريخه

يطمح بيراميدز في تحقيق الفوز على الجيش الرواندي من أجل مواصلة مشواره بقوة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدخل فريق بيراميدز البطولة هذه النسخة ولديه دوافع كبيرة من أجل الفوز بأول ألقابه القارية، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة التي قام بها في فترة الانتقالات الجارية حاليًا في مصر.

كما سيعوّل بيراميدز على الخبرات الكبيرة من لاعبيه في الفريق على رأسهم رمضان صبحي وشريف إكرامي وإبراهيم عادل.

إلى جانب ذلك بيراميدز نجح في أن يحقق أول لقب محلي لحسابه، بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب زد قبل أيام قليلة.

ويسعى بيراميدز للمضي قدمًا نحو اللقب في النسخة الحالية من المسابقة، ويسعى لمجابهة الأندية الأفريقية وعلى رأسها غريمه المحلي الأهلي حامل لقب المسابقة في آخر نسختين، والذي بدوره يستهدف اللقب الثالث على التوالي.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرونداي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دوري ابطال افريقيا

لم يتحدد القناة التي ستذيع مباراة بيراميدز والجيش الرواندى، ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.