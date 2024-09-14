ملف الخليج 365.. فشل صفقة الزمالك رسمياً.. عزاء إيهاب جلال.. وزفاف نجلة ربيع ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الجمعة، نستعرضها خلال السطور التالية:

"أبرزهم شوبير وعبدالحفيظ".. نجوم الرياضة خرجوا من عزاء إيهاب جلال إلى حفل زفاف ابنة ربيع ياسين (صور)

شهد مساء أمس الجمعة مفارقة رصدتها عدسة الخليج 365 بحضور عدد من نجوم الرياضة لعزاء المدير الفني الراحل للمنتخب والإسماعيلي السابق إيهاب جلال ثم حضور حفل زفاف لاعب الأهلي ومدرب منتخب مصر للشباب السابق ربيع ياسين، للاطلاع عليهم.. اضغط هنا

بحضور نجوم كرة القدم.. أول صور من حفل زفاف ابنة ربيع ياسين

أقيم حفل زفاف ابنة مدرب منتخب مصر السابق، ربيع ياسين، مساء أمس الجمعة، في أحد الفنادق الشهيرة، للاطلاع على الحضور.. اضغط هنا

"مرّ 4 سنوات على المباراة".. "كاف" يكشف عن لقطات حصرية جديدة لـ "قاضية أفشة" أمام الزمالك (فيديو)

كشفت حسابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن لقطات حصرية للهدف الذي سجله محمد مجدي "أفشة" في مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال فريقيا 2020، لمشاهدته.. اضغط هنا

"بالمقص".. إمام عاشور يمازح شقيق زوجته لاعب الزمالك السابق (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإمام عاشور لاعب خط وسط النادي الأهلي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لاعب الزمالك السابق لمصراوي: فريق الشرطة الكيني سيكون شرس على ملعبه

أكد عصام مرعي لاعب نادي الزمالك السابق، على أن المكانة الطبيعية التي يجب أن يتواجد فيها نادي الزمالك بشكل دائم، هى المنافسة بشكل دائم على البطولات القارية وبشكل خاص بطولة دوري أبطال أفريقيا، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"قبلة إمام لعم حارث وظهور أكرم توفيق".. بعثة الأهلي تصل كينيا لمواجهة جورماهيا (فيديو وصور)

وصلت بعثة فريق الأهلي مساء اليوم الجمعة إلى مطار نيروبي الكيني استعداداً لمواجهة فريق جورماهيا، مشاهدة صور الوصول.. اضغط هنا

حقيقة تولي الحكمة "فرانشيسكا لا ترولي" قيادة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي

انتشرت شائعات خلال الساعات القليلة الماضية حول الحكمة التي ستقود مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الأفريقي 2024، لمعرفة حقيقة الأمر.. اضغط هنا

تغطية خاصة.. عزاء إيهاب جلال.. حضور محمود الخطيب ومرتضى منصور

أُقيم مساء أمس الجمعة عزاء المدير الفني السابق للإسماعيلي ومنتخب مصر إيهاب جلال بمسجد القوات المسلحة في منطقة النزهة، للاطلاع على الحضور.. اضغط هنا

"سنظهر بشكل جديد أمام الأهلي".. أول رد رسمي من الزمالك على قميصه "السماوي والوردي"

كشف المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أحمد سالم، كواليس ظهور فريقهم الأول لكرة القدم بقميص سماوي وآخر وردي بمباراة الجيش الكيني، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بينهم لقاء أمام مان يونايتد.. تعديل موعد ثلاث مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن فريق ليفربول الإنجليزي، تعديل موعد عدد من مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي 2024-2025، للاطلاع على المواعيد الجديدة.. اضغط هنا

"مفيش فلوس وخايفين من جدري القرود".. القصة الكاملة لقرار إلغاء وعودة منتخب كرة اليد سيدات

شهدت الـ24 ساعة الأخيرة، صدور قرار من الاتحاد المصري لكرة اليد، بحل المنتخب الأول للسيدات وعدم المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، وإلغاءه بعد تدخل كلا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد، للاطلاع على مزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"أريد رد الجميل".. رابيد بوخارست يُعلن التعاقد رسميًا مع أرون بوبيندزا

أعلن نادي رابيد بوخارست الروماني التعاقد مع المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا خلال الانتقالات الصيفية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

عمر فرج: الزمالك قريب من فلسطين.. والدي يُحب شيكابالا.. والمفاوضات بدأت قبل 6 أشهر

أبدى الوافد الفلسطيني الجديد على صفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية، عمر فرج سعادته بالانضمام لصفوف القلعة البيضاء، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

"مراته راضية".. شقيق أكرم توفيق يدافع عن لاعب الأهلي بعد زواجه للمرة الثانية

دافع عبد العزيز توفيق شقيق لاعب النادي الأهلي، أكرم توفيق، عنه بعد تعرضه للهجوم من قبل بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"5 دقائق كانت كافية".. تريزيجيه يستهل مشواره مع الريان القطري بـ "هدف صاروخي" (فيديو)

قص النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" شريط تسجيله بقميص الريان بهدف صاروخي في مرمى الشحانية خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة الجولة الرابعة من الدوري القطري، لمشاهدة الهدف.. اضغط هنا