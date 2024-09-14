شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض الاكتفاء بـ4 صفقات وكولر يحسم ملف المهاجم الأجنبي والان مع تفاصيل الخبر

رفض النادي الأهلي إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية بانتهاء موعد القيد بالنسبة لبطولة السوبر الأفريقي، وأعلن مسئولو القلعة الحمراء أن رحلة البحث عن لاعب أجنبي مازالت مُستمرة بل أن هناك اتصالات متقاربة مع أحد اللاعبين الأجانب لتدعيم خط هجوم الفريق الصيف الجاري رغم أن الصفقة المُزمع إتمامها لن تُشارك في بطولة السوبر الأفريقي المقرر لها 27 سبتمبر الجاري بالسعودية بين الأهلي والزمالك بعدما انتهت مساء أول أمس ، الخميس، المُهلة التي منحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأهلي والزمالك بضم لاعبين للقائمة الأفريقية حتى يوم 12 سبتمبر الجاري.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي أن محاولات النادي لضم مهاجم أجنبي تنفيذاً لرغبة مارسيل كولر مازالت مُستمرة ، موضحاً أن إدارة النادي عرضت على المدير الفني أكثر من سيرة ذاتية لبعض المهاجمين الأجانب وسيختار كولر أحدهم لقيده محلياً على أن يتم إضافته في القائمة الأفريقية خلال يناير المقبل ليُشارك مع الفريق في البطولة القارية إبتداءاً من دور المجموعات.

من ناحية أخرى ،قال سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بفريق الاهلى إنه بناءً على ‏رؤية الجهاز الفني تم قيد الرباعي الصاعد أحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبوالخير في القائمة الإفريقية ويحق للفريق الاستفادة من ‏جهودهم ابتداءً من دور المجموعات ، فضلًا عن اتمام قيد عمر الساعي في ‏ذات القائمة منذ الانتهاء من إجراءات انتقاله للأهلي من الإسماعيلي قبل أسبوعين.‏