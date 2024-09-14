شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز في مهمة صعبة أمام الجيش الرواندى في كيجالى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني، مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على فريق الجيش الرواندى في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيعمل الفريق السماوى على تحقيق نتيجة إيجابية على المنافس على أرضه ووسط جماهيره، لتسهيل مهمة بيراميدز في التأهل قبل مباراة العودة.

وكان بيراميدز قد فاز في الدور التمهيدي على جي كي يو ذهابا وإيابا بنتيجة إجمالية 9-1 ، فيما ودع الفريق السماوى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي.

يدخل فريق بيراميدز البطولة هذه النسخة ولديه دوافع كبيرة من أجل الفوز بأول ألقابه القارية، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة التي قام بها في فترة الانتقالات الجارية حاليًا في مصر.

كما سيعوّل بيراميدز على الخبرات الكبيرة من لاعبيه في الفريق على رأسهم رمضان صبحي وشريف إكرامي وإبراهيم عادل. إلى جانب ذلك بيراميدز نجح في أن يحقق أول لقب محلي لحسابه، بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب زد قبل أيام قليلة.

تقام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في السابعة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة على استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم دانيال لاريا، والمساعد الأول كواسي أتشيمبونج، والمساعد الثاني سيث أبليتور، والحكم الرابع تشارليز بيولو، فيما يراقب اللقاء مايك ليتي من أوغندا، ويراقب أداء الحكام علي محمد أحمد من دولة الصومال الشقيقة.

وتوجهت بعثة فريق بيراميدز إلى العاصمة الرواندية كيجالى يوم الأربعاء الماضى، حيث فضل الجهاز الفني السفر قبل موعد المباراة بوقت كافٍ لتفادى ارهاق اللاعبين من رحلة السفر الطولية.

وضمت قائمة الفريق التي سافرت إلى كيجالى كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر ، خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي، خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي، خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي.