شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس رحلة الأهلي من القاهرة لنيروبي لبدء رحلة الدفاع عن لقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك كواليس رحلة الفريق إلى نيروبى استعداداً لمواجهة جورماهيا الكينى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني في الثالثة عصر غد، الأحد، على ملعب نيايو الوطني.

وحرص السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر في كينيا، وبرفقته مصطفى سعد نائب السفير، والقنصل محمد أسامة، ومحمد الإتربي عضو السفارة، على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى الفندق.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس الجمعة إلى مطار نيروبي في كينيا على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 5 ساعات، وعقب الوصول إلى مطار نيروبي تم إنهاء اجراءات الدخول ثم استقلت البعثة الحافلة إلى مقر الإقامة.

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى 10 لاعبين من رحلة فريقه المتوجهة لنيروبى لمواجهة جورماهيا الكينى وهم أشرف داري للإصابة ومصطفى مخلوف لوجهة نظر فنية بجانب السباعى كريم فؤاد، وكريم الدبيس وعلى معلول و عمر الساعى وأحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير بسبب عدم القيد الافريقى .

وقام الأهلي بقيد عمر الساعي بعد يوم 31 أغسطس الماضي والذي كان أخر موعد للقيد في القائمة الأولى ثم قام النادي بقيد الرباعي الشاب ، أحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير ليغيب هذا الخماسي عن دور الـ32 لدوري الأبطال وسيكون من حقه المشاركة مع الفريق ابتداءً من دور المجموعات.

واستبعد الأهلي من القائمة الأفريقية ، الثنائي علي معلول وكريم فؤاد للإصابة حيث أجرى الأول جراحة في وتر أكيلس خلال مايو الماضي بالقاهرة فيما أجرى الثاني جراحة الرباط الصليبي قبل أيام بألمانيا.

وضمت قائمة الاهلى لمواجهة جورماهيا الكينى كل من : "محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - رامي ربيعة - يحيي عطية الله - عمر كمال عبد الواحد – عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم نيدفيد - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات- بيرسي تاو-وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا".

وعانى إمام عاشور من الاصابة بألم فى الركبة فيما تعافى عمرو السولية من إصابة شد فى عضلة السمانة بينما انتهت أزمة غياب محمود كهربا عن التدريبات الثلاثاء الماضى بعد توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه بسبب ظروف مرض والدته.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.