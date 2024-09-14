منتخب شباب اليد يواجه الجزائر فى نصف نهائى بطولة أفريقيا

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يواجه منتخب شباب كرة اليد نظيره الجزائرى اليوم، السبت فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس.

وتأهل منتخب شباب كرة اليد مواليد 2004 بقيادة مديره الفنى طارق محروس إلى نصف النهائى بالفوز على ليبيا بنتيجة 39-15 ، بعد أن تأهل إلى ربع النهائى كأول مجموعته بعد الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 29-27 ، فى إطار ثالث مواجهات أحفاد الفراعنة فى بطولة أفريقيا بتونس المحدد لها الفترة من 9 و حتى 16 سبتمبر الجارى.

ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق الفوز على مالى بضربة البداية بنتيجة 45-18 فى مباراة شهدت تفوق ملحوظ للمنتخب الوطنى، الذى يعد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب فى ظل سيطرة الفراعنة على الصعيد الأفريقى، حيث إن المنتخب فى مهمة الدفاع عن اللقب قبل أن يهزم غينيا 56-28 .

ووصلك بعثة منتخب شباب اليد إلى تونس السبت واستقبلت البعثة رانيا حميد، مندوب السفارة المصرية فى تونس ،حيث أجرى السفير اتصالا هاتفيا بالبعثة عن طريق مندوب السفارة للاطمئنان عليهم فور الوصول إلى مطار قرطاج.

تضم قائمة اللاعبين فى هذه البطولة كلا من : يوسف ناجي - يوسف وليد - أحمد عبد الرحيم و حمزة مجدي - محمد مؤمن - محمد عبد الغني - عمر عدلان - محمد وائل - يوسف عبد الغني - زياد حشاد - محمد عدلان - محمد شعبان - مهند خالد عبد الرحيم - معاذ عزب - ياسين محمد - محمود علي.

فيما يفتقد المنتخب جهود 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم بلال إبراهيم مسعود وأحمد حسام وعلي الفولي وفيراس مروان.

يذكر أن منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد توج في مارس الماضي بلقب دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في غانا، بعد الفوز على المنتخب الأول للكونغو الديمقراطية.