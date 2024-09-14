تعرف على المعلق وموعد الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يقص فريق الزمالك مشواره بالنسخة الجارية من كأس الكونفدرالية بالحلول ضيفًا على نظيره الشرطة الكيني عند الثالثة عصر اليوم السبت في ذهاب دور الـ32.

وتنقل شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بتعليق بلال علام.

وأوضحت شبكة قنوات أبوظبي أن الاستديو التحليلي للمباراة سيبدأ في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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