"مفاضلة بين ثنائي الدفاع".. التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الشرطة الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

استقر المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك جوزيه جوميز على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره الشرطة الكيني.

الزمالك يحل ضيفًا على نظيره الشرطة عند الثالثة عصر اليوم السبت في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

ولم يحسم جوميز من سيدفع به في مركز الظهير الأيمن سواء محمد شحاتة أم العائد بعد انتهاء فترة إعارته لصفوف الجونة اللاعب الشاب أحمد محمود.

ومن المتوقع أن يبدأ جوميز مباراة الزمالك والشرطة الكيني بالتشكيل الثاني:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة أو أحمد محمود، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.

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