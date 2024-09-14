شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الشرطة الكيني، في الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وأعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية، حصولها على حقوق بث المباراة، وتذاع بالمجان عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر قناة أبو ظبي 1، من خلال التردد التالي:

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

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