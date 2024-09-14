شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مباراة جمعت الزمالك مع أندية كينيا قبل مواجهة الشرطة اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الشرطة الكينى، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيكون هذا اللقاء الأول بين الفريقين الزمالك والشرطة الكيني حيث لم يسبق أن تقابلا خلال مشوارهما بالبطولات الأفريقية من قبل.

الزمالك التقى مع أندية كينيا في 15 مباراة بالبطولات الأفريقية، واجه 4 أندية هي (جور ماهيا – نزويا شوجار – أولينزي ستارز – توسكر الكيني)، حقق الفارس الأبيض الفوز في 12 مباراة، وخسر مباراتين وتعادل في مباراة، بخلاف انسحاب جورماهيا من مباراة.

سجل لاعبو الزمالك 35 هدفًا فى شباك الأندية الكينية خلال تاريخ مواجهاتهما بالبطولات الأفريقية، واستقبلت شباكه 9 أهداف.

من جهته أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولى الزمالك باختيار طاقم زامبى لإدارة مباراة الشرطة الكينى مكون من هيلاري هامبابا حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه ديانا تشيكوتيشا وتوماس كايلا مساعدين، وهاماليلا مونجي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الصومالي بشير عرب مراقباً عاماً للمباراة، في حين يراقب الحكام ألان بريس ليتوكوزو من أفريقيا الوسطى.