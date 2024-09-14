شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن الشرطة الكينى منافس الزمالك فى الكونفدرالية اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

يقص فريق الزمالك شريط مواجهاته فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام الشرطة الكينى فى الثالثة عصر اليوم السبت بدور 32 على ملعب نيايو الوطني، فى لقاء يطمح فيه الفارس الأبيض لانطلاقة مبشرة تؤمن أحلامه وتثبت أقدامه عند جماهيره فى الموسم الجديد.

ويستهدف فريق الزمالك حصد الثلاث نقاط أمام بطل كينيا والفوز عليه بفارق أهداف مريح يؤمن موقفه فى مباراة العودة، المقرر لها 20 سبتمبر الجاري، وحتى لا يضع نفسه فى مرمى الحسابات المعقدة فى لقاء الإياب بالقاهرة، وذلك هو الدرس الذى يفهمه اللاعبون والجهاز الفنى جيداً.

وفى المقابل، يتطلع فريق الشرطة بقيادة مدربه أنتوني مودو لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز قبل خوض مباراة العودة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.



وحرص الجهاز الفني على تجهيز لاعبيه للقاء، وحذر من صعوبة المباراة وطالب بفرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب الفارس الأبيض واستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل.

وتعد مشاركة الشرطة الكيني في الكونفدرالية هي الأولى قاريًا بالنسبة له في تاريخه ولم يسبق له مواجهة الزمالك، وتقام المباراة على ملعب نيايو الوطني وسعته 28 ألف مشجع، فريق الشرطة ليس له شعبية مقارنة بفريق جورماهيا الكينى، الذي سيواجه الأهلى غداً بدوري الأبطال، ويملك الشعبية الأكبر.