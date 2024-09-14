شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة الشرطة الكينى بالكونفدرالية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الزمالك انطلاق موسمه الجديد بالظهور فى مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية اليوم السبت بلقاء الشرطة الكينى فى نيروبي، واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الشرطة الكينى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير، وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الشرطة الكينى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها، وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

وخاض الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 36 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الابيض 20 فوزاً وتعادل فى ثمانية لقاءات، وتلقى ثمانى هزائم، وسجل الفارس الأبيض تحت قيادته 59 هدفاً وتلقت شباكه 33، وتوج مع الزمالك بالكونفدرالية.